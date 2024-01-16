Диктатор отметил, что большее внимание надо уделить оккупантам, а не звездам, которые устроили шабаш на скандальном мероприятии.

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал скандальную "голую вечеринку" Насти Ивлеевой, гостями которой стали все топовые звезды шоубизнеса, в том числе и известные путинисты.

Как заявил Путин во время встречи с главами муниципалитетов, правильные жизненные ценности у бойцов СВО, а не у полураздетых веселящихся звезд.

"Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень много жизненных приоритетов выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать", - заявил Путин.

"Голая вечеринка" Насти Ивлеевой - что известно

Напомним, что несколько дней назад известная российская блогерша Настя Ивлеева устроила в Москве "голую вечеринку", на которую позвала известных путинистов - Николая Баскова, Анну Асти, Диму Билана, Лолиту и других.

Стоит отметить, что карма уже начала догонять россиян. Например, Ивлееву могут посадить за решетку до пяти лет. Также известно, что у нее в офисе уже прошли обыски. После этого девушка решила надавить на жалость и показать свои крокодильи слезы.

В то же время в СМИ появилась информация, что певица родом из Черкасс Анна Асти (Asti) могла пойти на сделку с Кремлем, чтобы реабилитировать репутацию после участия в "голой вечеринке" блогерши Насти Ивлеевой.

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