Певицу склоняли публично поддержать войну и выступления перед оккупантами. Впрочем, стороны сошлись на более простых условиях.

Певица родом из Черкасс Анна Асти (Asti) могла пойти на сделку с Кремлем, чтобы реабилитировать репутацию после участия в "голой вечеринке" блогерши Насти Ивлеевой.

Как сообщает OBOZ.UA со ссылкой на инсайдера, предательница Анна Асти могла в кое-чем уступить, чтобы ее реабилитироваться. Речь шла даже о публичной поддержке войны и выступлении для оккупантов. Впрочем, стороны сошлись на гораздо более простых условиях.

Коммуникацией между Асти и Кремлем занимался муж артистки Станислав Юркин. Ему вроде бы удалось договориться, что звезде не будут перекрывать воздух. За это она обязалась по первому же запросу первых лиц Кремля и их родственников выступать бесплатно, сдвигая любые запланированные мероприятия. Также ее могут принудить интегрировать политическую и военную повестку на своих концертах.

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Однако на есть еще один инструмент для шантажа Анны. По данным инсайдера издания, ее шантажируют российским паспортом, который певица якобы получила по упрощенной схеме, не отдав украинский.

"После" голой " вечеринки певице досталось очень сильно от кремлевцев, которые отвечают за информационную повестку. Государственные органы взялись за проверку российского гражданства Асти, которое она получила совсем недавно. Там есть что скрывать, ведь процедура была упрощенной как для медийного человека. В то же время Асти тайком украинский паспорт сохранила. С ним ей легко летать в любимые Штаты", - рассказал инсайдер.

Кроме того, информированный источник предсказывает Асте славу, деньги и привилегии, которые ранее получала предательница Лолита Милявская, если певица сухняно будет выполнять указания Кремля.

"Голая вечеринка" Ивлеевой - что известно

Недавно Настя Ивлеева устроила в Москве "голую вечеринку", на которую позвала известных путинистов - Николая Баскова, Анну Асти, Диму Билана, Лолиту и других.

Они буквально устроили шабаш в то время, как оккупанты убивают украинцев.

Стоит отметить, что карма уже начала догонять россиян. Например, Ивлееву могут посадить за решетку до пяти лет. Также известно, что у нее в офисе уже прошли обыски. После этого девушка решила надавить на жалость и показать свои крокодильи слезы.

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