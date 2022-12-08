"Обучающие видео" новобранцам частной военной компании демонстрировались и до полномасштабной войны РФ против Украины.

Российским заключенным, завербованным в ряды частной военной компании "Вагнер", перед отправкой на фронт в Украину показывают видео жестоких казней дезертиров. Так у наемников пытаются отбить желание бежать с поля боя.

Как пишет "Русская служба BBC News", несколько источников, близких к ЧВК, на условиях анонимности подтвердили информацию о подобной практике запугивания в рядах "вагнеровцев".

Один из собеседников издания отметил, что "обучающие видео" новобранцам частной военной компании демонстрировались и до полномасштабной войны РФ против Украины. Кроме того, источники также сообщили, что им известно о по меньшей мере трех расправах над "предателями", которые пока не просочились в публичное пространство.

Видео дня

Собеседник издания в одной из российских тюрем сказал, что заключенных, которые согласились вступить в ряды ЧВК и отправиться на войну в Украину, заводили в специальную комнату, где на планшете показывали убийства тех, кто якобы бежал с поля боя.

"Он там говорит – я, такой-то, предатель и петушара, бросил своих товарищей на передовой – и дальше в затылок ему стреляют", – рассказал ВВС об увиденном один из наемников.

Другой собеседник журналистов из колонии заявил, что ему тоже показывали видео. Однако на нем человека казнили через повешение.

ЧВК "Вагнер" на войне в Украине

Наемники ЧВК "Вагнер" активно участвуют в захватнической войне России против Украины. Из-за огромных потерь среди наемников, в ряды компании начали вербовать даже заключенных.

Кроме того, ЧВК "Вагнер" начала вербовать заключенных на оккупированных территориях и агитирует их воевать против Украины. "Вагнеровцы" получили разрешение на "рекрутинг" заключенных украинских тюрем на временно оккупированных территориях от гауляйтеров.

6 декабря Генштаб ВСУ заявил, что российские оккупанты на Донбассе уничтожили своих дезертиров, большинство из которых были "зэками".

Ранее также сообщалось, что группа сенаторов США внесла в Конгресс двухпартийный законопроект о признании российской частной военной компании "Вагнер" иностранной террористической организацией. Соавтор законопроекта, сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин отметил, что наемники из этой ЧВК "достоверно связаны с бесчисленными зверствами в Украине, в Сирии и на всем африканском континенте".

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