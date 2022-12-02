Документ внесли в Конгресс 1 декабря.

Группа сенаторов США внесла в Конгресс двухпартийный законопроект о признании российской частной военной компании "Вагнер" иностранной террористической организацией.

Как сообщается на сайте сенатора от штата Миссисипи Роджера Уикера, документ внесли в Конгресс 1 декабря. Проект закона "О привлечении к ответственности российских наемников" содержит требование требование к госсекретарю США признать наемников "Вагнера" и любые аффилированные с этим ЧВК группы, а также ее преемниц иностранной террористической организацией (FTO). Отмечается, что это призывают сделатьв течение 90 дней со дня вступления закона в силу.

"Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, включая использование наемников, таких как группа Вагнера, для совершения зверств от их имени. США должны называть эту теневую армию тем, чем она является: иностранной террористической группировкой. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает", – подчеркнул Уикер.

Видео дня

Соавтор законопроекта, сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин отметил, что наемники из этой ЧВК "достоверно связаны с бесчисленными зверствами в Украине, в Сирии и на всем африканском континенте".

"США должны немедленно признать группу Вагнера иностранной террористической организацией. Это уменьшит численность российских вооруженных сил и поможет привлечь к ответственности нарушителей прав человека", – добавил он.

Конгрессмен Ричард Хадсон заявил, что ЧВК "Вагнер" представляет угрозу для интересов и безопасности США, а также их партнеров и союзников.

"Мы должны привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за развязанную Путиным войну против Украины и зверства в других местах. Объявление этой группы наемников иностранной террористической организацией пошлет сильный сигнал тем, кто находится в России, и всем, кто стремится причинить вред всему миру", – подчеркнул политик.

Деятельность ЧВК "Вагнер" в Украине

Наемники "Вагнера" активно участвуют в войне России против Украины. Ранее сообщалось, что "вагнеровцы" устроили кровавую расправу над российскими "мобиками" в Белогоровке Луганской области. Мобилизованные поплатились жизнью за то, что отказывались идти в бой первыми. Всего было убито 19 захватчиков.

По данным СМИ, российская частная военная компания "Вагнер" начала вербовать людей в тюрьмах Центральноафриканской Республики. Завербованных заключенных будут отправлять для участия в боевых действиях не только на территории Украины, но и в других регионах.

Вас также могут заинтересовать новости: