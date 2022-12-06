В ЦНС подчеркнули, что заключенных отправляют на передовую без подготовки.

Частная военная компания "Вагнер" начала вербовать заключенных на оккупированных территориях и агитирует их воевать против Украины.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, "вагнеровцы "получили разрешение на "рекрутинг" заключенных украинских тюрем на временно оккупированных территориях от гауляйтеров.

"В частности, речь идет о временно оккупированных территориях Донецкой области. Местные гауляйтеры (т.н. руководство "ДНР") дали согласие на начало вербовки специальным решением. Следовательно, теперь террористическая организация будет искать "живую силу" в украинских тюрьмах", – говорится в сообщении.

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В ЦНС подчеркнули, что заключенных отправляют на передовую без подготовки. Там их бросают в бой перед началом штурма, как "пушечное мясо".

Война в Украине: роль "вагнеровцев"

Наемники ЧВК "Вагнер" принимают непосредственное участие в захватнической войне России против Украины.

Пленный "зэк", которого завербовали в ряды ЧВК в тюрьме, рассказал, что в РФ создают "специальные подразделения", в которые набирают людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией или тех, кто пережил насилие. Такой "отряд" уже есть в ЧВК "Вагнера".

При этом, оккупанты приказали медикам Горловки изымать документы у погибших "вагнеровцев", не проводить судмедэкспертизу тел и паковать наемников в санитарные мешки для транспортировки.

Ранее также сообщалось, что наемники ЧВК "Вагнер" устроили кровавую расправу над российскими "мобиками" в Белогоровке Луганской области. Мобилизованные поплатились жизнью за то, что отказывались идти в бой первыми. Всего было убито 19 захватчиков.

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