Испанский владелец крупных сетей магазинов одежды "Inditex" ("Zara", "Bershka" и "Pull&Bear") прекратил торговлю в России и закрывает 502 магазины и онлайн-продажи.
Об этом сообщает Reuters.
"В нынешних условиях "Inditex" не может гарантировать непрерывную деятельность и коммерческие условия в Российской Федерации и временно прекращает свою деятельность",- цитирует Reuters слова крупнейшей мировой модной компании.
Отмечается, что на Россию приходится около 8,5% глобального EBIT группы.
Справка УНИАН. Inditex - испанская компания, одна из крупнейших мировых дистрибьюторских групп в модной индустрии, включающая восемь брендов: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe. Штаб-квартира находится в городе Артейшо (Галисия, Испания).
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