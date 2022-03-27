Российскому ефрейтору, которому оторвало ногу на войне в Украине, заместитель министра обороны России Александр Фомин вручил медаль и пожелал "выздоровления и встать на ноги".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Солдат едва не плача произнес: "Служу России" и лежа принял награду от военного чиновника. А вот на ноги он встать уже не сможет – в лучшем случае российский военный сможет встать лишь с помощью протеза.
На 32 сутки войны украинская армия ликвидировала уже 16 тысяч 600 российских захватчиков, около тысячи рашистов находятся в плену. О потерях людей и техники россиянам сообщать запрещено под страхом заключения до 15 лет. По российскому телевидению покузывают только безногих ребят, которые аплодируют своему военному руководству за медали и пожелания встать на ноги.
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