Украинские военные с начала войны уничтожили около 16,6 тыс. оккупантов, заявили в Генштабе ВСУ.

Украинские военные с начала войны уничтожили около 16,6 тыс. оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 марта ориентировочно составляют: личного состава - около 16 тыс. 600 человек, танков ‒ 582 единиц, боевых бронированных машин – 1 тыс. 664, артиллерийских систем – 294, РСЗО - 93, средства ПВО - 52, автомобильной техники – 1 тыс. 144 единиц, корабли/катера - 7 единиц, цистерн с ГСМ - 73, БПЛА оперативно-тактического уровня - 56.

Специальная техника - 21. Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Кроме того, с начала войны уничтожен 121 вражеский самолет и 127 вертолетов.

В Генштабе отметили, что данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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