11 марта стало известно, что петиция о переименовании РФ на сайте президента набрала более 25 тысяч подписей.

В Кремле началась настоящая истерика в связи с недавним предложением украинского общества переименовать Российскую Федерацию в Московию.

Отметим, что ранее украинцы зарегистрировали соответствующую петицию на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Уже сегодня он инициировал более тщательное рассмотрение этого вопроса со стороны Кабмина, чем, судя по всему, "задел" личные чувства спикера МИД РФ Марии Захаровой.

"Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", - заявила Захарова в Telegram.

Напомним, Владимир Путин построил для себя сеть из бункеров на территории России, как недавно выяснилось в расследовании СМИ. Из-за этого его называют "бункерным дедом".

Также свое негодование на этот счет высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram.

"Ну что тут сказать…Наш ответ? Нет, конечно, не Хо****дия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!", - удивил Медведев своим "потоком сознания".

Зеленский поддержал петицию о переименовании РФ на Московию

Напомним, что 23 ноября 2022 года на сайте президента Украины появилась петиция граждан с предложением переименовать Российскую Федерацию на Московию. В документе отмечается, что именно это название - исторически правильное для нынешней РФ.

Уже утром 11 марта стало известно, что инициатива набрала более 25 тысяч подписей. В связи с чем, гарант Украины лично поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю рассмотреть это предложение и тем самым поддержал украинцев.

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