Предложение поддержали 25 тысяч 792 человека.

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о переименовании России в Московию. Документ набрал более 25 тысяч подписей.

По мнению автора петиции, "историческим названием России является Московия", поэтому необходимо заменить ряд терминов, в том числе "российский" на "московский", а "Российская Федерация" – на "Московская федерация".

"Это название употреблялось в европейских и в некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI-XIX вв., которые изготавливались в Европе до и после переименования Московского царства во Всероссийскую империю, также фигурирует это название", – указано в петиции.

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При этом указано, что "Россия существует только 301 год" – с 22 октября 1721 года, когда московский царь Петр I провозгласил Московское царство "Российской империей".

В свою очередь президент Украины отметил, что "затронутый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия". В связи с этим Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, чтобы проработать вопрос вместе с учеными.

Переименование России в Московию - что известно

Идея переименования Российской Федерации в Московию в Украине не нова. Еще в 2019 году советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев выступил с таким предложением. Также он предложил называть российский язык русским.

Позже журналист Айдер Муждабаев отметил, что переименование России в Московию имеет под собой исторические основания.

30 ноября 2022 года посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина может официально называть Россию Московией.

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