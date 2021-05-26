"Юра, мы приехали": космический корабль на российском Байконуре разрисовали граффити (фото)

На космическом корабле появились надписи: "Юра, мы приехали" и "Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле".

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