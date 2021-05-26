Неизвестные разрисовали недостроенный космический корабль / фото Instagram oldschool_boy80

На российский космодром Байконур проникли неизвестные, которые разрисовали саркастическими граффити недостроенный космический корабль «Буран».

Фотографии появились на Instagram-странице пользователя с ником oldschool_boy80.

На них видны надписи: «Юра, мы приехали» и «Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

фото Instagram oldschool_boy80
фото Instagram oldschool_boy80

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Автор: Денис Прядко