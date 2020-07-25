Яценюк отдыхает: Якубович похвастался участием в Чеченской и Афганской войнах

Леонид Якубович был членом партии "Единая Россия" и доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012 году.

Российский пропагандист, ведущий «Поля чудес» на Первом канале Леонид Якубович рассказал об участии в Чеченской войне.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я офицер запаса военно-транспортной авиации. У меня нет боевых орденов, но есть знаки отличия за работу, которую я выполнял в горячих точках. Есть медали за 40 военных командировок в Чечню, в Дагестан, в Косово», - рассказал Якубович.

Также он оговорился о боевых командировках в Афганистан.

Якубович рассказал, что узнал о начале первой Чеченской войны по телевизору, а затем поехал в штаб внутренних войск в Лефортово.

Читайте также"По башке врежу!": путинский пропагандист наорал на поляка в своем шоу, в которого перед этим бросили стакан (видео)

«Началась первая чеченская война, 1995 год. Я поехал в штаб внутренних войск в Лефортово, пришёл к командующему, спросил, надо ли что-то отвезти, съездить туда. Через неделю уехал вместе с замом по воспитательной работе. Потом ездил ещё по линии пограничной службы, по линии Минобороны, но чаще по линии внутренних войск. Ездил и с группой «Альфа», - поделился Якубович.

Сейчас ведущий «Поля чудес» занимается написанием книги об участии в Чеченской и Афганской войнах, а также в Косове.

Стоит отметить, что Якубович попал в базу "Миротворца", так как в 2015 году посещал аннексированный Россией Крым, чем нарушил законодательство Украины.

Также Якубович был членом партии "Единая Россия" и доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, телеведущий российского капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович пожаловался на поведение зрителей программы, которые после съемок бросаются, сломя голову, к закускам на барабане.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram