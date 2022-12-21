Президент РФ выступил на заседании коллегии Минобороны 21 декабря.

Президент РФ Владимир Путин заявил о планах продолжить развивать ядерную триаду РФ, подавая это как "гарантию сохранения суверенитета" России.

"Будем поддерживать готовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета, территориальной целостности, стратегического паритета и баланса сил в мире. В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91%", - заявил кремлевский диктатор на заседании коллегии Минобороны РФ 21 декабря.

При этом Путин сообщил, что в январе на "боевую службу" выйдет фрегат "Адмирал Горшков" с новыми гиперзвуковыми комплексами "Циркон".

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Также президент РФ высказался о "натовских силах и вооружении", что данная информация будет проанализирована и использована российскими военными, как и полученный во время войны в Украине опыт.

Напомним, министр обороны Сергей Шогу на коллегии 21 декабря заявил о необходимости довести численность вооруженных сил РФ до 1,5 миллиона человек, в том числе, 695 тысяч контрактников. При этом возраст призыва россиян в РФ планируют увеличить с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет.

Ядерная триада: что это значит

Ядерная триада - это общепринятый международный термин, обозначающий оснащенные ядерным оружием стратегические вооружённые силы страны. Они включают в себя три компонента: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы.

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