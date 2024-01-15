Местные жители сняли вспышки в небе и громкие взрывы.

В ночь на понедельник, 15 января, в Курской области звучали мощные взрывы, российские власти заявили о ракетной атаке со стороны Украины.

Около полуночи в местных Telegram-каналах сообщили, что в Курске "громко", россияне писали о не менее пяти громких взрывах. Вскоре губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что в небе над городом и Курским районом сработала противовоздушная оборона.

В 00:40 он сообщил, что над территорией Фатежского района дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинские ракеты. В сети уже опубликовали множество видео, на которых можно услышать громкие взрывы. Также местные жители сняли яркие вспышки в небе над городом.

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В середине декабря губернатор Старовойт писал о последствиях атаки беспилотного летательного аппарата - тот ударил по району железнодорожного вокзала. В результате взрыва была повреждена компрессорная станция.

Также ранее в российских СМИ появилась информация о пожаре в полевой бане российских захватчиков. По их данным, в результате возгорания погибли двое мобилизованных, еще двое - пострадали.

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