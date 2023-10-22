Креативщики получили указание.

Кремль перед выборами в России получил жесткое указание не упоминать о возрасте Путина. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, социальные опросы показали, что для россиян "реальная старость" начинается в 70 лет. "Путину по формальному его календарю уже 71 год, то есть он уже пожилой человек. Уже начинаются сравнения с Брежневым. Конечно, Путин выглядит бодрее, хотя опять-таки очень много слухов о его тяжелой болезни. Отсюда и слухи о двойниках. Но запрет на упоминание возраста - это уже тоже диагноз", - сказал он.

Фесенко считает, что Путина хотят показать "генералиссимусом" и победителем в "Отечественной войне". "Им хочется показать Путина в роли победителя, но не выходит, побед-то нет. И здесь проблема, здесь прокол. Поэтому приходится придумывать как спектакли в Дагестане или ночные поездки в штаб военной группировки и так далее", - объяснил политолог.

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Восьмые выборы президента РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Ранее российские СМИ выяснили, кто составит "конкуренцию" Путину.

Как сообщал УНИАН, в этом месяце Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой, всех ее ченов призывают не признавать легитимность Путина после завершения срока его президентства.

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