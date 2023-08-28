Отмечается, что одним из главных критериев при выборе конкурентов стал возраст.

В администрации президента РФ уже приняли решение о конкурентах кремлевского диктатора Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на близкие к Кремлю источники, при отборе потенциальных конкурентов одним из главных критериев стал возраст, чтобы Путин не казался слишком старым. Якобы среди кандидатов не должно быть политиков моложе 50 лет.

По словам источников, в Кремле рассчитывают, что конкуренцию диктатору составят представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей".

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Сообщается, что кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова, от ЛДПР - Леонида Слуцкого, а от "Новых людей" - Алексея Нечаева. При этом отмечается, что с последним их них ситуация складывается сложнее всего, пока с ним задумку Кремля согласовать не удалось. Вместо себя Нечаев предлагает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который баллотируется в мэры Москвы. Но Кремль эта кандидатура не устраивает.

Буданов усомнился, что Путин вообще жив - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов намекнул, что реального Путина в его "привычном виде" последний раз видели 26 июня 2022 года. Разведчик предположил, что 22 августа на заседании Совета по стратегическому развитию РФ опозорился с "несуществующими часами" скорее двойник Путина, а не настоящий диктатор.

"Я не знаю, что вам ответить... Тот (Путин - УНИАН), которого все привыкли воспринимать, последний раз его видели примерно 26 июня 2022 года", - заявил он, отвечая на вопрос журналистки, жив ли еще вообще Путин.

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