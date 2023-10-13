Ассамблея призвала все государства Совета Европы не признавать легитимность Путина после выборов.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Россию диктатурой и призвала все государства Совета Европы не признавать легитимность главы РФ Владимира Путина после завершения его действующего срока.

Об этом сообщается в Telegram Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кулебу, который выразил благодарность ПАСЕ за мощное голосование.

"Я приветствую сегодняшнюю резолюцию ПАСЕ, которая признает Россию диктатурой. Более 20 лет неконституционного единоличного правления привели к преступлениям в стране и за ее пределами. Я приветствую призыв к 46 странам в Совете Европы признать Путина нелегитимным по истечении его текущего срока", - отметил Кулеба.

Что предшествовало

Ранее комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правовым вопросам и правам человека выразил обеспокоенность легитимностью поправок к Конституции России, которые позволили главе этой страны Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года, признав РФ диктатурой.

Комитет единогласно одобрил проект резолюции и напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что "отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую Конституцию, так и международные правовые принципы".

Перед этим Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой признала российский режим террористическим и признала, что агрессия против Украины началась в 2014 году.

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