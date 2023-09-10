Политолог и политтехнолог Аббас Галлямов считает, что наиболее реалистично выглядит сценарий, когда Путина не будут ликвидировать, а убедят выдвинуть преемника.

Российские элиты, которым не нравится Путин, война, и которые слишком много от этого теряют, учитывая, что президентские выборы в России назначены на март, скорее всего, устранят Путина тем или иным способом до конца года, но это не значит, что речь идет о физическом устранении.

Об этом в интервью Radio NV заявил политолог и политтехнолог Аббас Галлямов, отметив при этом, что выборы, безусловно, являются очень важным фактором российской политики. Поэтому, если есть группы элит, которые собираются устранять Путина, они, конечно же, будут учитывать выборы.

"Это то, что называется дедлайн. Но вовсе не обязательно, что его будут устранять каким-то силовым способом, со словами "быстро-быстро, впереди выборы". На самом деле, думаю, гораздо более реалистичным выглядит сценарий, когда его все-таки убедят просто выдвинуть преемника. Если он напрочь откажется, тогда да, они могут начать играть жестко", - отметил эксперт.

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По словам Галлямова, ключевым фактором будет военная готовность сместить власть.

"Если играют жестко, то уже не имеет большого значения, до выборов, в ходе избирательной кампании или после выборов. Тут все-таки ключевым фактором будет, собственно, военная готовность, когда ты операцию по смещению подготовил. А по-настоящему важными выборы будут, как дедлайн, в том случае, если надо будет убедить Путина: "Давай вместо себя выдвигай преемника". Это сценарий, который мне кажется более реалистичным", - заявил эксперт.

Он также напомнил, что Путину удалось запугать российские элиты.

"Все-таки российские элиты трусоваты. Путин их очень сильно запугал. Поэтому представить их готовящимися к реальному заговору мне достаточно сложно. А представить их убеждающими Путина гораздо легче, особенно с учетом того, что Путин сам, очевидно, растерян. Он сам частью своего мозга понимает, что зашел в тупик и выхода не видно", - заявил эксперт.

По его словам, элиты могут этим воспользоваться, и подтолкнуть диктатора в этом направлении.

"Объективно для него выгоднее все-таки уйти, выдвинув адекватного преемника с тем, чтобы преемник сохранил систему. Правоохранительная система сохранится… Это будет сценарий Ельцина, который ушел, но спокойно досидел, сколько ему пенсии оставалось", - отметил эксперт.

Разговоры о преемнике Путина

20 августа 2023 года политтехнолог и политолог Аббас Галлямов заявил о том, что одним из самых вероятных преемников российского диктатора является сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий.

Дмитрий Патрушев является министром сельского хозяйства РФ. Он родился 13 октября 1977 в родном городе Владимира Путина Санкт-Петербурге. Ряд стран мира ввели персональные санкции против Патрушева в связи с полномасштабным вторжением россиян в Украину и делом против российского оппозиционера Алексея Навального.

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