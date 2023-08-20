Главарь России "любит удивлять", отметил политолог.

Одним из самых вероятных преемников российского диктатора является сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий.

Владимир Путин "любит удивлять", поэтому его преемником может стать и кто-то, о ком сейчас никто и не догадывается, рассказал политтехнолог и политолог Аббас Галлямов в эфире канала "FreeДом".

"Сын Патрушева - один из самых вероятных кандидатов…", - сказал он.

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Стоит отметить, что Владимир Путин в России находится у власти более 20 лет. Ряд экспертов сообщали, что после серьезных провалов российских оккупантов в Украине в РФ появилось много недовольных Путиным.

Политический аналитик, главред портала After empire Ольга Курносова считает, что диктатор, в частности, может потерять власть в результате "дворцового переворота".

Справка УНИАН. Дмитрий Патрушев является министром сельского хозяйства РФ. Он родился 13 октября 1977 в родном городе Владимира Путина Санкт-Петербурге. Ряд стран мира ввели персональные санкции против Патрушева в связи с полномасштабным вторжением россиян в Украину и делом против российского оппозиционера Алексея Навального.

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