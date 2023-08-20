Одним из самых вероятных преемников российского диктатора является сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий.
Владимир Путин "любит удивлять", поэтому его преемником может стать и кто-то, о ком сейчас никто и не догадывается, рассказал политтехнолог и политолог Аббас Галлямов в эфире канала "FreeДом".
"Сын Патрушева - один из самых вероятных кандидатов…", - сказал он.
Интересные новости России - сейчас это нужно прочитать и знать
Стоит отметить, что Владимир Путин в России находится у власти более 20 лет. Ряд экспертов сообщали, что после серьезных провалов российских оккупантов в Украине в РФ появилось много недовольных Путиным.
Политический аналитик, главред портала After empire Ольга Курносова считает, что диктатор, в частности, может потерять власть в результате "дворцового переворота".
Справка УНИАН. Дмитрий Патрушев является министром сельского хозяйства РФ. Он родился 13 октября 1977 в родном городе Владимира Путина Санкт-Петербурге. Ряд стран мира ввели персональные санкции против Патрушева в связи с полномасштабным вторжением россиян в Украину и делом против российского оппозиционера Алексея Навального.