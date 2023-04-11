Людей, оставивших таинственную надпись, уже ищут.

В Москве возле военного госпиталя Федеральной службы безопасности появилась антивоенная надпись.

Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости", антивоенную надпись неизвестный оставил в Щукино на заборе центрального клинического военного госпиталя ФСБ.

"Брат, вспомни руины Грозного. Не воюй за российских оккупантов", - написано на заборе красной краской.

"Диверсию" заметили рано утром работники полиции при патрулировании территории. Надпись закрасили работники госпиталя, авторов послания ищут. Им удалось не попасть на камеры наблюдения - они выбрали место, которое не подпадает под досмотр.

Репрессии в РФ

Антивоенная позиция в России карается законом. Это в стране оккупантов называют "дискредитацией ВС РФ", или "госизменой".

В частности, в России мужчины арестовали за антивоенный рисунок дочери - девочка нарисовала женщину, которая загораживает ребенка от российских ракет.

В Москве мужчину обвинили в диксредитации войск РФ за вытоптанная на снегу надпись "365 нет".

А в Томске пенсионер, выступивший против войны, назвал заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Сергея Суровикина"скотиной". После этого к нему пришли с обысками.

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