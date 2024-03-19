Такую демилитаризованную зону Путин хочет создать вдоль всех территорий, которые удастся захватить.

Российский диктатор Владимир Путин стремится после силовой оккупации четырех украинских областей создать буферную зону шириной до 150 км. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в эфире телеканала "Киев24.News".

По его словам, Путин хочет создать так называемую демилитаризованную зону, где не будет войск противоборствующей стороны. Обычно такие зоны создаются по договоренности сторон, или по ультиматуму сильной стороны. Впрочем, это может быть и результатом силовых действий - уничтожения техники и вооружений противоборствующей стороны в указанной зоне.

"Это, в принципе, ложится в теорию Путина в плане захвата территорий. Выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Требовать Запорожскую и Херсонскую в административных границах, а потом еще добавить 100-150 км буферной зоны вдоль границ этих областей", - сказал Жданов.

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Путин хочет создать "санитарную зону" в Украине

Как писал УНИАН, в воскресенье российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия хочет создать "санитарную зону" на территориях Украины. По его словам, это будет "зона безопасности", которую будет трудно преодолеть западным средствам поражения. По замыслу диктатора, именно это (а не прекращение российской агрессии) должно обезопасить российскую территорию от обстрелов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк выразил убеждение, что заявление Путина о создании "санитарной зоны" на территории Украины является явным признаком намерений Кремля к эскалации войны.

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