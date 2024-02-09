Глава польского МИД отметил, что РФ делает это не впервые.

В Польше отреагировали на заявление российского диктатора Путина о том, что поляки в 1939 году "вынудили" Адольфа Гитлера начать Вторую мировую войну.

С заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В микроблоге X (ранее - Twitter) он отметил, что Варшава шокирована тем, что эти нарративы распространяет американский журналист Такер Карлсон.

"Российский диктатор В. Путин уже не в первый раз обвиняет Польшу, захваченную СССР 17.09.1939, в развязывании войны. Мы привыкли к параноидальным оправданиям вторжения России в Украину в 2022 году. Шокирует то, что на этот раз их позволяет себе американский журналист", - написал Сикорский.

Как Путин оправдывал Гитлера

В первом интервью иностранному журналисту, которое российский диктатор дал за время полномасштабной войны, он исказил не только историю Украины - по его новой версии, она появилась по воле Иосифа Сталина.

Но также Путин сказал, что поляки "заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них", поскольку были "несговорчивыми". "Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши", - сказал диктатор, оправдав агрессию.

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