Захватчикам не хватает рабочей силы для тяжелого труда на оккупированных территориях.

По данным правозащитников, кремлевские власти, кроме того, что привлекают заключенных к войне против Украины, собирается наработать еще один "механизм" использования этой категории своих граждан.

Об этом на брифинге в медиацентре "Украина - Одесса" рассказала адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова.

По ее словам, власти Российской Федерации прорабатывают законодательный механизм, который даст право пенитенциарным службам РФ переселять заключенных на временно оккупированные территории Украины.

Видео дня

Адвокат напомнила о так называемом "туризме" строителей, учителей, которые за двойную заработную плату и статус участника боевых действий, из России приезжали работать на оккупированные территории Украины.

"Но сегодня, понимая, что деоккупация с каждым днем приближается и оставаться там не является очень безопасным для этих людей, решено привлекать к тяжелым работам именно заключенных. То есть, фактически Путин создает свои ГУЛАГи - заключенных людей с территории РФ переместят на оккупированную территорию Украины, во всяком случае он это планируют сделать, чтобы заключенные бесплатно занимались тяжелым физическим трудом", - отмечает Ястребова.

Адвокат объясняет, что сейчас даже за двойную оплату захватчикам не удается привлечь к труду в оккупированных регионах столько российских работников, сколько бы они хотели.

Что представлял собой ГУЛАГ во времена советской власти

Главное управление исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ) - подразделение НКВД СССР, МВД СССР, Министерства юстиции СССР, которое осуществляло руководство местами заключения в 1930-1959 годах.

ГУЛАГ существовал как часть системы карательных органов СССР, и в связи с этим его история неразрывно связана со сталинскими репрессиями. Использование принудительного труда заключенных занимало важное место в экономике СССР в 1930-1950-х годах. На ГУЛАГ приходилось освоение около 10% капиталовложений в капитальном строительстве. Однако в некоторых отраслях значение ГУЛАГа было ключевым: в добыче угля, металлов, руды, в том числе золота и урана, алмазов, кобальта, апатитов.

100% золота, около 70% олова и 33% никеля добывались силами заключенных. На них приходилось 15% работ на лесоповале и значительная доля работ на гидротехническом и дорожном строительстве. В определенный период реализации атомного проекта (1947-1948) основной объем капстроительства этих объектов также осваивался силами ГУЛАГа.

Окружение Путина заработало миллионы на оккупации части Украины

Как сообщал УНИАН, на фоне полномасштабного вторжения в Украину компании, принадлежащие окружению Путина, зарабатывают сотни миллионов на временно оккупированных территориях. По данным росСМИ, товары на оккупированные территории окружение Путина поставляет по ценам, часто выше рыночных на 10-25%. На это ранее дало разрешение правительство РФ. Например, 95 млн руб. от "власти" Херсонской области получила компания Владислава Косенко - ООО "Приазовье Инвест" будет ремонтировать пансионат "Экспресс". Еще 232 млн руб. получила компания экс-замглавы подмосковной Дубны Романа Беленко. Она будет охранять образовательные учреждения Запорожья, а фирма кандидата в депутаты Запорожской области от "Единой России" Антона Тарантинова получила 125 млн руб. за охрану местных школ.

Вас также могут заинтересовать новости: