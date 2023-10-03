Солдат подал иск на сумму 3 миллиона рублей или 30 тысяч долларов.

Раненому в Украине российскому солдату Хизри Куразову отказали в стандартной компенсации за полученные на войне ранения, поскольку они были нанесены его сослуживцами, а не украинскими военными, пишет Business Insider со ссылкой на постановление Южного окружного военного суда России от 8 сентября.

Отмечается, что военнослужащий-контрактник был ранен миной, случайно взорванной сослуживцами.

Его травмы были подтверждены российским военным госпиталем 14 марта, а причиной ран было названо неправильное обращение с боеприпасами со стороны кого-то из его подразделения, говорится в постановлении.

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Согласно решению, солдат подал иск на сумму 3 миллиона рублей или 30 тысяч долларов. Россия выплачивает эти выплаты с начала 2022 года солдатам, раненым в результате вторжения на Украину.

Однако 25 мая проведенное расследование установило, что ранения солдата не были напрямую связаны с какими-либо боевыми задачами, а были нанесены из-за ошибки другого военнослужащего. В итоге командир Куразова распорядился отказать в иске, а суд - в компенсации.

Потери России в Украине - что сообщалось

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составили 279 440 человек личного состава. За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 360 российских оккупантов.

Также Россия, в частности, потеряла в Украине не менее 4 732 танка, 9 008 боевых бронированных машин, 6 565 артиллерийских систем, 801 РСЗО, 540 систем ПВО.

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