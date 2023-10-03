Уничтожены еще десятки вражеских танков, артиллерии, броневиков и автомобильной техники.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 360 российских оккупантов. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Как сообщает Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине:

личного состава - около 279 440 (360);

танки - 4 732 танка (15 за минувшие сутки);

боевые бронированные машины - 9 008 (8 за сутки);

артиллерийские системы / РСЗО - 6 565 ( 40) / 801;

системы ПВО - 540;

самолеты / вертолеты - 315 / 316;

беспилотники оперативно-тактического уровня - 5 080 (20);

крылатые ракеты - 1 529;

корабли и лодки / подводные лодки - 20 / 1;

автомобильная техника и автоцистерны - 8 932 единицы (23);

специальная техника - 943 единицы (5).

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По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток украинская авиация нанесла 11 ударов по районам скопления российских войск и один - по зенитно-ракетному комплексу россиян.

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Кроме того, ракетным войскам также удалось ударить по сосредоточению живой силы и техники врага, а также уничтожить пункт управления, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре артиллерийских средства россиян.

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