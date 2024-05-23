Угрозы озвучила спикер МИД Мария Захарова.

Москва нанесет ответные удары по британским целям "за пределами Украины", если британское оружие будет использовано Украиной для ударов по территории России. Как сообщает Reuters, об этом на брифинге заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она повторила предупреждение, которое Москва впервые озвучила в начале мая после заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для поражения целей внутри России.

Выступая перед журналистами, Захарова сообщила, что в ответ на украинские удары британским оружием по территории РФ россияне могут поразить британские цели "на территории Украины и за ее пределами".

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Удары по территории РФ западным оружием

Стоит заметить, что Кремль еще в 2022 году вписал в российскую конституцию Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Крым Россия объявила своим еще в 2014 году. За время полномасштабной войны ВСУ неоднократно поражали объекты россиян на этих территориях, используя в том числе и британские ракеты Storm Shadow. То есть своим заявлением Захарова невольно признала, что оккупированные украинские территории не являются частью России.

С момента первых поставок западного оружия в Украину украинцам было разрешено бить им по всей своей территории, но не по российской территории. Как пишет New York Times, только сейчас консенсус вокруг этой политики начал распадаться. Сейчас внутри администрации президента США продолжаются активные дебаты по ослаблению запрета, чтобы позволить украинцам наносить удары по ракетным и артиллерийским пусковым установкам, расположенным прямо за границей в России.

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