В Белом доме ведутся активные дебаты по поводу ослабления запрета.

С момента первых американских поставок оружия в Украину президент Джо Байден ни разу не отступил от одного запрета – Украина не должна использовать его для ударов по российской территории.

Однако, как пишет New York Times, консенсус вокруг этой политики распадается. В настоящее время внутри администрации президента ведутся активные дебаты по поводу ослабления запрета, чтобы позволить украинцам наносить удары по ракетным и артиллерийским пусковым установкам, расположенным прямо за границей в России.

"Предложение, выдвинутое госсекретарем Энтони Блинкеном после визита в Киев на прошлой неделе, все еще находится на стадии формирования, и неясно, сколько его коллег из ближайшего окружения Байдена подписались под ним. По словам чиновников, оно еще не было официально представлено президенту, который традиционно проявляет наибольшую осторожность", - пишет издание.

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Как отмечает NYT, чиновники, участвовавшие в обсуждении, сказали, что позиция Блинкена изменилась, потому что русские открыли новый фронт войны, что привело к разрушительным результатам.

Еще один намек на сдвиги появился в последние дни. Министр обороны Ллойд Дж. Остин III, повторив обычную позицию администрации - "мы ожидаем, что они продолжат использовать предоставленное нами оружие по целям внутри Украины", - предположил, что для российских самолетов, действующих в безопасных условиях на российской территории, прямо за границей, могут быть сделаны исключения, позволяющие пилотам сбрасывать планерные бомбы на восточную Украину.

Виктория Нуланд, которая весной этого года покинула пост в Государственном департаменте США, публично заявила, что администрации необходимо снять запрет на использование своего оружия против целей на территории России, что заметно отличается от публичной позиции администрации.

"Я думаю, что если атаки идут непосредственно из-за линии фронта в России, то эти базы должны быть честной игрой", - сказала она.

"Нуланд всегда принадлежала к гораздо более ястребиному лагерю внутри администрации, и ее мнение было в меньшинстве. Но со временем она выигрывала все больше и больше споров о том, стоит ли посылать Украине более сложные ракеты и артиллерийские системы, и каждый раз, Байден уступал, худшие опасения, которые он испытывал по поводу эскалации, не оправдывались", - отмечает NYT.

В то же время Байден и некоторые его помощники продолжают считать, что существует некая "красная черта", которая приведет к более жесткой реакции со стороны Путина. Они просто не знают, где именно она находится и какой может быть реакция.

Запрет на удары по РФ западным оружием

Ранее издание Bloomberg сообщало, что США не разрешают Украине бить по территории России американским оружием. Впрочем, Киеву необходимо такое разрешение, чтобы остановить наступление россиян на Харьков и часть восточных регионов.

В то же время, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в Киеве отметил, что Украина должна самостоятельно решать, как ей отстаивать свою свободу в войне с Россией. Впрочем, госсекретарь говорит, что США не поощряли Украину наносить удары по территории РФ.

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