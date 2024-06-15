Информацию случайно раскрыл фонд Путина.

В РФ каждый десятый участник войны против Украины, вернувшись с фронта, снова попадает в места лишения свободы. Бывшие заключенные массово совершают новые преступления, пишет издание "Агентство. Новости".

Позорную статистику случайно раскрыл фонд кремлевского диктатора Владимира Путина "Ковчег".

"Фонд президентских грантов выделил 4 млн на ресоциализацию бывших осужденных — участников войны в Украине. В обосновании проекта "Ковчег" его авторы пишут, что каждый 10-й прошедший войну заключенный оказывается за решеткой после возвращения с фронта в Ставропольский край", — пишет издание.

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Как отмечается, грантополучатели планируют персонально социально сопровождать осужденных, как освобождающихся из колоний Ставрополья, так и возвращающихся с фронта. Они будут выдавать всем "маршрутные карты" с инструкциями для решения разных проблем и мотивировать людей с социальными проблемами на их решение.

Фонд также признает "проблему социальной адаптации бывших осужденных — участников СВО". В частности, в ходе первого набора добровольцев в проект "К" (так назывался проект "ЧВК Вагнера" по набору заключенных) была завербована тысяча осужденных, 176 вернулись в Ставрополье, а 20 из них уже совершили преступления и находятся в СИЗО или колониях, в том числе за убийство.

Грант на этот проект получил православный фонд "Инок". В составе его управления - священники РПЦ и бывшие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в том числе - бывший главный специалист отдела работы с религиозными организациями протоиерей Константин Кобелев и экс-начальник отдела воспитательной работы УФСИН по Ставрополью Олег Степаненко.

"Инок" регулярно получает гранты президентского фонда, с 2017 года общий размер помощи превысил 20 млн рублей", — пишет ресурс.

Отмечается, что достоянием общественности стали всего несколько из 20 преступлений, совершенных вагнеровцами. Среди них — нападение экс-бойца "Вагнера" Артема Самедова на 18-летнюю девушку из-за отказа знакомиться. Он пять раз ударил ее ножом, за что суд отправил его в колонию на шесть лет. До участия в войне против Украины он уже отбывал срок за избиение четырех женщин.

"Агентство. Новости" обращает внимание, что в марте 2024 года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал бывших осужденных не бояться возвращения в Россию с войны, так как все они идут в штурмовые отряды, а возвращаются "весьма-весьма небольшой процент". В то же время главарь ЧВК Евгений Пригожин год назад сообщал, что только к июню 2023-го в страну вернулись 32 тысячи бывших заключенных.

Как уточняет "Медиазона", в Ставропольском крае РФ вербовали "бойцов" из шести исправительных учреждений: пяти — строгого режима (из каждой было завербовано по 150-185 заключенных), одной — общего (на войну из нее отправились около 70 человек). Треть из них — 351 человек — погибли. По данным "Медиазоны", это соответствует среднему показателю выживаемости всех завербованных заключенных.

"В рамках исследования потерь "ЧВК Вагнера" мы пока что не смогли установить все колонии, где шла вербовка. Возможно, в Ставропольском крае их было больше. Но в целом данные фонда "Инок" вполне соответствуют данным "Медиазоны", — констатирует СМИ.

"Герои СВО" убивают гражданских в тылу

Напомним, российский десантник и Z-поэт Айдын Жамидулов, чьи стихи пиарило Минобороны РФ, вместе с подчиненными зверски расправился с жительницей Луганска Валентиной Давроновой, с которой ранее состоял в интимных отношениях.

По данным следствия, молодая женщина якобы намеревалась рассказать об их отношениях супруге "героя", из-за чего он решил убить экс-любовницу. В январе 2023 года Жамидулов с товарищами распивал спиртные напитки в кафе в Луганске, когда туда пришла Давронова. Между нею и Жамудиловым произошел конфликт.

Затем "герой" вместе с подельником усадили ее в кузов КамАЗа, привезли в пункт временной дислокации части, где связали женщине руки и заклеили скотчем глаза. При этом, подчиненным Жамидулов сказал, что Давронова служила в украинской армии, на ее теле есть татуировки с украинской символикой, и она якобы занимается разведкой в интересах ВСУ. Женщину завели в солдатскую баню, где Жамидулов нанес ей порядка двух десятков ножевых ранений. Добили жертву его подчиненные, а труп вывезли и подорвали гранатами.

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