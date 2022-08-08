Место уничтожения оккупанта не известно.

Украинские военные ликвидировали очередного офицера российской армии. В этот раз "двухсотым" стал военнослужащий 90-й танковой дивизии, подполковник Виталий Цикул.

Об этом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Twitter.

"Подполковник Виталий Цикул сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!"- прокомментировал он.

В родных краях оккупанта в Чебаркуле Челябинской области пропагандистские СМИ рассказали о его похоронах. На камеру побратимы и одноклассники российского преступника рассказывали, каким он был "хорошим человеком", обстреливая и убивая мирных жителей Украины.

Отметим, что российская 90-я танковая дивизия (в/ч 86274), где служил ныне уничтоженный Виталий Цикул, дислоцируется в Свердловской и Челябинской областях РФ. Соединение входит в состав Центрального военного округа. Командиром с 2021 года является гвардии полковник Рамиль Ибатуллин.

Ранее мы писали, что в Украине ликвидировали топ-офицера Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) Николая Горбаня. Он был подполковником центра спецназначения российской спецслужбы.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны украинская армия ликвидировала не менее 10 российских генералов. Вместе с тем неудачи войск РФ привели к отстранению от должности как минимум 6 российских командиров.

По состоянию на утро 8 августа известно, что ВСУ уничтожили более 42 тысяч российских оккупантов.

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