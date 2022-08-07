В то же время неудачи войск РФ привели к увольнению как минимум 6 российских командиров.

С начала полномасштабной войны украинская армия ликвидировала по меньшей мере 10 российских генералов. Вместе с тем неудачи войск РФ привели к устранению с позади как минимум 6 российских командиров.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

По данным британской разведки, лишились постов командующие Восточного и Западного военных округов РФ. Генерал-полковник А. Чайка был уволен с должности командующего ВПЛ в мае 2022 года. Скорее всего, его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Еще один российский генерал А. В. Дворников был смещен после того, как получил общее командование операцией в Украине, а генерал Сергей Суровікін принял командование Южным группировкой войск от генерала Г. В. Жидка.

Отмечается, что влияние этих увольнений усиливается тем, что на войне в Украине погибли по меньшей мере 10 российских генералов. Совокупный эффект от такого состояния командования, вероятно, усугубляет тактические и оперативные проблемы России.

Напомним, что общие потери захватчиков с 24 февраля уже достигли 42 200 человек. В частности, за последние сутки украинские воины ликвидировали еще 300 оккупантов.

Также сообщалось, что за последние 3 недели украинские военные уничтожили две батальон-тактические группы российских оккупантов.

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