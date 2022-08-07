Известно, что захватчика ликвидировали 2 августа.

В Украине ликвидировали топ-офицера Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) Николая Горбаня. Он был подполковником центра спецназначения российской спецслужбы.

Об этом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram.

"Подполковник Николай Горбань центра специального назначения ФСБ РФ сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!"– отметил Штефан.

Журналист Антон Павлушко отметил, что Горбаня ликвидировали 2 августа. Он воевал в Сирии, имеет два "ордена Мужества".

"Интересно, где и что произошло 2-го августа, что аж целого подполковника ФСБ убрали. Это где-то уровень военного полковника/генерал-майора", - отметил журналист.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны украинская армия ликвидировала менее 10 российских генералов. Вместе с тем неудачи войск РФ привели к отстранению от должности как минимум 6 российских командиров.

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