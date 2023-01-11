Путин поручил задействовать средства крупного бизнеса, чтобы "профинансировать" аннексированные регионы Украины.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал подготовить специальную программу "развития" оккупированных территорий Украины на период до 2030 года.

Путин поручил задействовать средства крупного бизнеса, чтобы "профинансировать" аннексированные регионы Украины, разрушенные оккупационными войсками, сообщает российский "Интерфакс".

Президент страны-агрессора заявил, что программа "развития" оккупированных украинских территорий, о "присоединении" которых власти РФ объявили в ноябре, должна быть готова к концу первого квартала.

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