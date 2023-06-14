На 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС загорелась кровля на площади 200 квадратных метров, работа станции остановлена.

В Новочеркасске Ростовской области произошел пожар на тепловой станции, сообщают российские Телеграм-каналы. Сообщалось, что на 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС загорелась кровля на площади 200 квадратных метров.

Сообщается, что работа станции была остановлена, всех людей эвакуировали. Также позже Телеграм каналы сообщали о трех пострадавших, которым предоставляется медицинская помощь. У них ожоги рук и лица 1 и 2 степени.

Как сообщает один из каналов со ссылкой на источник в силовых структурах, причиной пожара стал взрыв. "Пострадали трое мужчин, все трое сейчас находятся у медиков. Огонь охватил уже 400 квадратных метров", рассказал собеседник редакции.

Телеграм-канал Mash также пишет, что очевидцы перед пожаром слышали "хлопок". Также сообщалось, что пожар продолжает распространяться, огонь может перекинуться на 5-й энергоблок

Отмечается, что Новочеркасская ГРЭС наряду с Ростовской АЭС является основной базовой электростанцией в ростовской энергосистеме. Установленная мощность 2258 МВт.

Интересные новости России

В последнее время в России очень часто происходят взырывы и пожары. Так, В начале мая в Свердловской области загорелись склады с порохом. А 13 июня в российском Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Кроме того, сами россияне также бывають причинами таких происшествий.

В частности, 13 июня в Иркутской области РФ на реке Лена столкнулись два танкера, из-за инцидента в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В реке в результате аварии могли оказаться до 90 тонн бензина.

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