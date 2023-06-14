В Новочеркасске Ростовской области произошел пожар на тепловой станции, сообщают российские Телеграм-каналы. Сообщалось, что на 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС загорелась кровля на площади 200 квадратных метров.
Сообщается, что работа станции была остановлена, всех людей эвакуировали. Также позже Телеграм каналы сообщали о трех пострадавших, которым предоставляется медицинская помощь. У них ожоги рук и лица 1 и 2 степени.
Как сообщает один из каналов со ссылкой на источник в силовых структурах, причиной пожара стал взрыв. "Пострадали трое мужчин, все трое сейчас находятся у медиков. Огонь охватил уже 400 квадратных метров", рассказал собеседник редакции.
Телеграм-канал Mash также пишет, что очевидцы перед пожаром слышали "хлопок". Также сообщалось, что пожар продолжает распространяться, огонь может перекинуться на 5-й энергоблок
Отмечается, что Новочеркасская ГРЭС наряду с Ростовской АЭС является основной базовой электростанцией в ростовской энергосистеме. Установленная мощность 2258 МВт.
Интересные новости России
В последнее время в России очень часто происходят взырывы и пожары. Так, В начале мая в Свердловской области загорелись склады с порохом. А 13 июня в российском Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Кроме того, сами россияне также бывають причинами таких происшествий.
В частности, 13 июня в Иркутской области РФ на реке Лена столкнулись два танкера, из-за инцидента в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В реке в результате аварии могли оказаться до 90 тонн бензина.