Капитан одного из танкеров был в состоянии опьянения.

В Киренском районе Иркутской области РФ на реке Лена столкнулись два танкера, из-за инцидента в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Не разминулись судно ТР-901 и "Ерофей Хабаров", сообщил в своем канале в Telegram губернатор региона Игорь Кобзев. По его данным, в результате аварии была повреждена одна из емкостей "Ерофея Хабарова", в которой было 138 тонн бензина, топливо выливалось в реку. Всего судно перевозило 832 тонны бензина. Чиновник добавил, что экипаж танкера перекачал бензин в емкость, которая не была повреждена.

После случившегося другому судну - ТР-901, тоже понадобился ремонт. В реке в результате аварии могли оказаться до 90 тонн бензина марки АИ-92.

По предварительным сведениям, одним из танкеров управлял помощник капитана, а сам капитан находился в состоянии опьянения.

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После того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, на важных российских объектах не раз случались чрезвычайные происшествия.

В частности, утром 13 июня появилась информация, что в российском Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Кроме того, в начале мая в Свердловской области пылали склады с порохом.

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