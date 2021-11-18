Людям пришлось открывать окна, чтобы было чем дышать.

Кондуктор в одном из автобусов Омска закурил прямо в салоне. Пассажирам пришлось открывать окна, чтобы не задохнуться.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Подъем".

Так, в автобусе №33 пассажиры пожаловались на кондуктора, который закурил прямо в салоне. Из-за дыма пришлось открыть окна, а вот кондуктора ничего не смущало.

Читайте такжеРоссиянин соврал о 20-летнем рабстве в Казахстане, чтобы вернуться домойМестная газета "Вечерний Омск" сообщает, что автобус № 33 снят с маршрута. Кондуктором-курильщиком оказался 67-летний мужчина. Комиссия по нарушениям будет выяснять причины и обстоятельства произошедшего.

"Мужчина работает на предприятии кондуктором 4 года. В целом характеризуется как положительный и трудолюбивый сотрудник", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, стеллажи с алкоголем обвалился на складе в Красноярске. Под завалами оказался человек. Инцидент произошел 17 ноября на складе алкоголя на Калинина, 175 в строении 10/1. Всего упали два стеллажа. Пострадавшего смогли достать из-под завалов с помощью гидравлического спасательного инструмента и передан медикам.

Автор: Анастасия Горбачева