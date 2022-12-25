Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

В российском Мурманске произошел масштабный пожар на базе снабжения "Фактор". Основным направлением деятельности предприятия является поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Как сообщает региональный отдел МЧС РФ, информация о пожаре поступила в службу в 21:21 по местному времени.

С места инцидента эвакуировали пять газовых баллонов. По предварительной оценке, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

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Пожары в РФ: последние новости

22 декабря на российском крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в Мурманске, произошел пожар. Огонь вспыхнул якобы из-за ремонтных работ.

20 декабря в Чувашии произошел масштабный пожар на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. По газопроводу, построенному в начале 1980-х, российское топливо поставляют в Западную Европу через Украину.

Ранее произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске, который является крупнейшим НПЗ в Восточной Сибири. Огонь охватил 2 тысячи 500 квадратных метров.

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