Лед оказался даже внутри машин.

Партия авто из Японии покрылись толстым слоем льда по дороге в российский Владивосток. Машины буквально превратились в ледяные скульптуры.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Судно шло через Японское море во Владивосток, где температура воздуха упала до -19. Автомобили по прибытию в порт были уже покрыты льдом толщиной до 15 см дюймов.

Лед оказался даже внутри авто. При этом дверь автомобиля помята, а стекло разбилось. Предположительно, ледяная корка образовалась из-за того, что в машину во время переправы попала вода.

Отмечается, что авто часто прибывают в порт в подобном состоянии не первый раз из-за сложных погодных условий. Моряки ломают лед перед тем, как выгрузить машины с корабля. Иногда даже приходится прибегать к силовым методам, из-за чего транспортные средства получают повреждения.

Как ранее сообщал УНИАН, в России в одном из городов в Нижегородской области нашествие синих собак. По данным сообщества, стаи синих собак бродят в окрестностях местного предприятия "Дзержинское оргстекло". По всей видимости, собаки приобрели синий оттенок после того, как искупались в отходах производства.

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