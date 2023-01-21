В своих соцсетях Вильчинский охотно делился украинофобскими постами, молитвами и стихами о "православных русских"

ВСУ ликвидировали 25-летнего механика-оккупанта Ивана Вильчинского из Староуткинска Свердловской области. Сообщается, что он "выполнял боевые задачи в Кременной".

Убивать украинцев Вильчинский пошел добровольно. Уже в октябре 2022 года его бросили на передовую.

Как пишут местные СМИ, после боев с ВСУ "трехсотого" Вильчинского отправили в госпиталь, но оккупанта снова потянуло на приключения. Во время очередной поездки на фронт был уничтожен украинскими военными.

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В своих соцсетях Вильчинский охотно делился украинофобскими постами, молитвами и стихами о "православных русских". Это и не странно, так как оккупант был сыном священника РПЦ.

В альбомах Вильчинского много пафосных фото с передовой, в том числе у танка с подписью "Отважный", на других снимках оккупант позирует уже в самом танке.

Потери России в Украине – актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 20 января защитники "откобзонили" еще 860 захватчиков, таким образом потери РФ выросли до 120 160 "двухсотых".

Российская армия буквально стирается об штурмы Соледара и Бахмута. Накануне в сети появились жуткие, но красноречивые кадры поля, усеянного трупами российских солдат где-то на Бахмутском направлении.

А на Соледарском направлении украинские артиллеристы подорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

Случаются и забавные моменты на передовой. Так, украинские бойцы сняли, как на их снайпера выдвинулся с лопатой российский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

В боях с ВСУ был уничтожен боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". Кроме того, стало известно о ликвидации десантника с сирийским опытом – героя русских "сказок".

В Запорожской области "откобзонили" сына топ-кадыровца Джамбулата Заураева.

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