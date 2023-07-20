Благотворительный концерт планируют провести на Дальнем Востоке.

На Дальнем Востоке решили организовать благотворительный концерт, на собранные средства от которого купят мешки для трупов военных, которые воюют в Украине. Об этом сообщает Newsweek.

Как сообщается, концерт должен пройти в Благовещенске Амурской области в эти выходные. На нем будут рок-группы, танцевальный ансамбль, спортивные представления, а также кукольный спектакль.

Рядом с рекламой концерта был пост, в котором описывалось, на что будут использованы деньги, собранные на мероприятии. Среди военных нужд были подушки, средства от комаров, влажные салфетки, термосы, одежда и лекарства,мешки для мусора и мешки для трупов. Позже пост отредактировали, отмечает издание.

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Тем временем потери РФ на войне против Украины стремительно растут. Лишь за последние сутки нашим военным удалось "минуснуть" 530 захватчиков. Теперь общие потери России составляют более 240 тысяч человек.

Кроме того, РФ потеряла более 4 тысяч танков и 8 тысяч боевых пронированных машин.

Тем временем Силы обороны продолжают наступление по нескольким направлениям, в том числе и на Бахмутском.

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