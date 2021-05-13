В Калининграде трехлетний ребенок провел три дня в квартире с мертвыми родителями и смог выбраться.
27-летний мужчина и его 23-летняя супруга перестали выходить на связь еще 7 мая, сообщает Znak.
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По данным издания, их 3-летний ребенок 10 мая смог самостоятельно открыть дверь квартиры и выйти на лестничную площадку, где его обнаружили соседи.
В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на телах погибших не обнаружено.
Как сообщается, ребенка передали медикам. Возможно, что мальчика передадут бабушке под опеку.
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