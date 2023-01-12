Некоторых солдат возвращают в бой, даже не извлекая осколки.

В России военнослужащих с серьезными ранениями отправляют обратно на войну в Украине без решения военно-врачебной комиссии.

Об этом рассказала ответственный секретарь секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, пишет "Агентство". Союз фиксирует многочисленные нарушения военного командования РФ.

По словам женщины, командиры частей часто отправляют военных после госпиталя на фронт, минуя комиссию, которая может признать человека временно не годным или снять с воинского учета. Мельникова подчеркнула, что таких случаев "недопустимо много".

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Так, двух военных, которые два месяца лечились после тяжелых ранений легких, сразу отправили в зону боевых действий. Такая же судьба постигла и несколько других солдат с осколочными ранениями конечностей. Их вернули на фронт, даже не извлекая осколки. На войну в Украину возвращали после лечения больных язвой и тех, кто еще до вторжения перенес инфаркт или инсульт.

Солдатские матери утверждают, что в 2022 году Минобороны РФ подготовило методические указания по медицинскому освидетельствованию при мобилизации. Там указывается, что медицинское освидетельствование проводятся по графе III расписания болезней, согласно которой к службе годны все. Издание не смогло подтвердить существование документов из других источников.

Война в Украине

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 400 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 113 тыс. 990 человек.

По данным Генштаба, в РФ не могут решить вопрос материально-технического обеспечение мобилизованных российских военнослужащих. С начала мобилизации в России стало известно, что повестки присылают мужчинам, которые не могут служить по состоянию здоровья.

Также фиксировались "случайные ошибки", когда призывали граждан, которые не подлежат призыву. Военком Тюменской области Алексей Куличков заявил, что большинство "ошибочно призванных" по мобилизации российских военных "сами виноваты" в сложившейся ситуации.

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