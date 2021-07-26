В результате пожара, который уже потушили, никто не пострадал, а близлежащие дома повреждены не были.

В Кишертском районе Пермского края произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2.

Об этом российскому РБК сообщили в пресс-службе администрации Кишертского муниципального краевого округа.

"Да, действительно произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2, ориентировочно в километре от деревни Заборье Кишертского округа… Диаметр газовой трубы - 1400 мм, давление - 7,5 Мпа", - говорится в сообщении.

На месте работают аварийные службы и сотрудники полиции, отдельные подразделения направлены на защиту близлежащих населенных пунктов и лесных насаждений.

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По их данным, в результате пожара, который уже потушили, никто не пострадал, а близлежащие дома повреждены не были.

"В настоящее время представителями "Трансгаз Чайковский" задвижки перекрыты. Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га", - пояснили в МЧС.

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Автор: Денис Прядко