Примечательно, что краденую технику россияне продают даже дороже, чем официальные импортеры в Украине.

В России продают украденную в Украине технику. В частности, предназначенные для продажи в украинских магазинах холодильники заметили в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер". Фото, подтверждающие этот факт, прислал администраторам один из подписчиков.

"Украденные в Украине холодильники продают в Краснодарском крае России, даже не сняв этикетку. А удивляться нечему – "вторая армия мира" даже унитазы б/у и собачьи будки ворует", – говорится в сообщении.

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Примечательно, что краденую технику россияне продают даже дороже, чем официальные импортеры в Украине. Так, один из холодильников с украинскими наклейками в магазине выставили по цене в 72 990 рублей. В Украине их продают за 24 999 грн (62 043 рубля).

Как Россия крадет имущество и зерно в Украине

С начала полномасштабного вторжения на оккупированных территориях процветает мародерство. Российские военные забирают все – от бытовых приборов до телефонов, унитазов и даже собачьих будок. Чего только столи фото с набитыми имуществом украинцев грузовиками РФ во время бегства оккупантов с Киевской области.

Кроме того, Россия крадет украинское продовольствие. С оккупированных территорий были вывезены тонны зерна. Примечательно, что Москва активно продает это зерно как "свое".

В октябре 2023 года стало известно, что Россия поставит в Китай 70 млн тонн зерна, часть которого украдена в Украине. Сумма контракта составляет 25,7 млрд долларов, соглашение рассчитано на 12 лет.

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