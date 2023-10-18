Контракт подписан на 2,5 трлн рублей (25,7 млрд доларов).

Россия договорилась с Китаем о поставке 70 миллионов тонн зерна в течение 12 лет. Очевидно, что часть из этого объема была украдена из временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщает российское издание ТАСС, об этом сообщил глава инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор" Карен Овсепян, отметив при этом, что они "совершенно точно с лихвой" смогут заместить выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока.

"Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей (25,7 млрд доларов) на 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых, зернобобовых, масляничных грузов", — сказал он.

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Кража украинского зерна россиянами

На протяжении полномасштабной войны против Украины Россия регулярно ворует украинское зерно с временно оккупированных территориий и пытается продать его на международные рынки, выдавая его за свое.

В апреле 2022 года в России официально "разрешили" воровать зерно с Херсонщины. Депутаты РФ почти единогласно одобрили мародерское решение.

Большинство стран отказываются покупать это зерно. Кремль поставляет украденную в Украине пшеницу в Сирию. Также окупанты пытаются продать зерно и пострадавшим от засухи странам Африки.

В июле 2023 года сообщалось о том, что Россия продолжает воровать украинское зерно. Зерно остается основным товаром, который оккупанты вывозят из Украины.

Летом 2023 года стало известно, что в России начались серьезные проблемы с экспортом зерна из-за того, что ее порты переполнены. Она начала активно фрахтовать суда у небольших судовладельцев, с которыми крупные трейдеры не работают.

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