Бабушка прописана в квартире и по решению суда может дожить там свою жизнь.

В российском Екатеринбурге выставлена на продажу двухкомнатная квартира, в которой прописана и проживает 94-летняя пенсионерка.

Об этом сообщает Znak – объявление о продаже квартиры появилось на сайте Avito (российский аналог OLX -ред.). Как рассказал журналистам продавец квартиры Дмитрий, он купил это жилье в марте 2021 года. Приобрел жилье вместе с живущим там человеком у "Сбербанка".

По его словам, выдающие ипотеку банки часто продают имущество вместе с людьми, это устоявшаяся практика.

"Бабушка не моя, я квартиру у "Сбербанка" купил. Такая практика уже 3-5 лет, как только ипотеки пошли. Люди не платят ипотеку, и банк изымает жилье. Это собственность банка, и они продают, кому хотят. Очень много банков этим занимается, и ВТБ тоже, например. А решает суд. Там могут жить целые семьи. Теоретически их могут выгнать, но у меня ситуация другая.

По решению суда бабушка там прописана и может дожить свою жизнь. Я в ее жизнь не лезу. Она живет спокойно там. А банки, бывает, продают имущество с людьми. Когда человек купит такое жилье, что делать с жильцами — его головная боль", – объяснил продавец.

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Согласно объявлению, на продажу выставлена квартира площадью 43 квадратных метра в пятиэтажном доме на улице Восточной.

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Автор: Дмитрий Захаров