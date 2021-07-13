Молодые люди испачкали лифт кровью, а после драки пришли с ведром воды и вымыли кабину.

В Екатеринбурге молодая пара устроила кровавую драку в лифте, а потом пришла его отмывать.

Видео инцидента опубликовали в группе Инцидент-Екатеринбург в социальной сети Вконтакте.

В сеть попало видеозапись с камер, установленных в лифте. Молодой человек и девушка забежали в лифт, при чём мужчина уже был с разбитой головой.

В течение нескольких минут он несколько раз ударил девушку, та била в ответ. Молодые люди испачкали лифт кровью, а после драки пришли с ведром воды и вымыли кабину.

Осторожно! На видео присутствуют сцены насилия!!!

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Автор: Денис Прядко