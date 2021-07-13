Мужчина с девушкой устроили в лифте кровавую бойню / скриншот из видео
В Екатеринбурге молодая пара устроила кровавую драку в лифте, а потом пришла его отмывать.
Видео инцидента опубликовали в группе Инцидент-Екатеринбург в социальной сети Вконтакте.
В сеть попало видеозапись с камер, установленных в лифте. Молодой человек и девушка забежали в лифт, при чём мужчина уже был с разбитой головой.
В течение нескольких минут он несколько раз ударил девушку, та била в ответ. Молодые люди испачкали лифт кровью, а после драки пришли с ведром воды и вымыли кабину.
Осторожно! На видео присутствуют сцены насилия!!!
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