В России заявили, что Аргентина победила на чемпионате благодаря вакцине "Спутник V".

Россия, представителей которой не пустили на чемпионат мира по футболу 2022 года из-за вторжения в Украину, решила приписать себе победу сборной Аргентины. Это произошло на фоне объявленной Кремлем кампании по запуску "инкубатора хороших новостей" о президенте РФ Владимире Путине.

Как пишет The Moscow Times, российские госкорпорации продолжают готовить позитивную повестку из новостей и мероприятий, участие в которых мог бы принять Владимир Путин. Таким мероприятием в Росссии посчитали финал Чемпионата мира по футболу.

Российское пропагандистское издание "РИА Новости" сообщило о том, что Путин поздравил президента Аргентины с победой. Затем государственная корпорация РФПИ заявила, что Аргентина победила благодаря вакцине "Спутник V".

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"В Аргентину было экспортировано больше всего доз российской вакцины "Спутник V". Даже президент Аргентины вакцинирован "Спутник V". Сегодня сборная страны одержала победу над Францией в серии пенальти и стала чемпионом мира. Случайность? Не думаем", – отметили в РФПИ.

Чемпионат мира по футболу 2022

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финальный поединок чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встречались национальные команды Аргентины и Франции. Победу завоевала Аргентина, обыграв соперника со счетом 3:3 (4:2 пен.).

Главная звезда сборной Франции Килиан Мбаппе, который отличился хет-триком в финале, отреагировал на поражение "синих" в игре с Аргентиной. Он написал в соцсетях красноречивое: "Мы еще вернемся".

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