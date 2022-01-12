По факту избиения ребенка проводят проверку.

В Ленинградской области РФ группа школьников жестоко избила девочку-сироту. Ребенок просил прекратить издевательства.

Видео инцидента появилось в Telegram-канале "Лента дна".

На кадрах видно, что девочку окружили по меньшей мере четверо парней подросткового возраста. Активно в издевательствах участвовали трое школьников. Другие были пассивными зрителями.

Обидчики кричали в адрес девочки оскорбительные фразы и заявляли, что ей "никто не поможет".

Читайте такжеПотеря зрения и перелом носа из-за поцелуя: в Запорожье школьницы приревновали парня и избили троих ровесниц (видео)Девочку повалили на снег и начали бить ногами и руками. Потом к ней подошел один из парней, помог подняться и даже обнял. Однако затем обидчик внезапно жестоко швырнул ее о землю.

По информации российских СМИ, в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области начали проверку по факту избиения девочки.

Как сообщал УНИАН, в России 12-летний подросток из Бийска умер якобы после того, как покурил вейп. Его сестра с подругой госпитализированы.

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