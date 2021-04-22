В России задержали жителя Химок по подозрению в педофилии. Предварительно установлено, что он за последние 4,5 года несколько раз насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.
Читайте такжеРоссиянка сорвалась с моста в Москве после группового изнасилованияОб этом сообщает следственный комитет России.
После очередного приставания девочка обо всем рассказала матери, а та обратилась в полицию с заявлением на 34-летнего гражданского супруга.
Сообщается, что отчим насиловал дочь своей сожительницы в период с 2017-го по апрель 2021 года.
Подозреваемого в надругательстве над потерпевшей, которой нет еще 14 лет, задержали, меру пресечения ему изберут в ближайшее время.
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