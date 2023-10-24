Россияне, побывавшие на этих полигонах, рассказали, что в "ямы" бросали нарушителей дисциплины.

Российские военные в Волгоградской и Оренбургской областях обустроили "пыточные ямы" для нарушителей дисциплины. Речь идет о полигонах "Прудбой" и "Тоцкий".

Бывший военный, прибывший на полигон в июне 2023 года, рассказал изданию "Важные истории", что в "ямах" побывали несколько его сослуживцев, которых ловили на употреблении алкоголя, но сначала их избивали сотрудники военной полиции.

Солдат в "ямах" держали от нескольких дней до недели. Им не оказывали медицинскую помощь, а еду приносили раз в сутки. Кроме того, один россиян, побывавший в "яме", умер, но журналисты не смогли подтвердить эту информацию.

Видео дня

При этом на спутниковых снимках указанной местности действительно есть две глубокие ямы.

Еще один российский военный, побывавший летом 2023 года обучение в "Тоцком", также рассказал о "пыточных ямах". По его словам, нарушители попадали в руки "приближенных командира части", а наказывали уже штурмовики с нашивками "Ахмат".

"Они могли просто зайти в мою роту, увидеть пьяного, тогда забирали его, избивали. Таких, кто систематически нарушает дисциплину, заводили к себе на этаж, избивали, сажали в наручники и держали, пока не протрезвеет, не образумится, не извинится. Самых буйных, по рассказам, после избиения кидали в ямы на улице, закрывали крышкой, и все", - поделился оккупант.

Изучая спутниковые снимки аналитик и не исключают, что все же эти "ямы" могут быть "учебным местом или попыткой его создать".

"С "Тоцким" сложнее: на изображении одной из ям видна траншея, уходящая вбок - это говорит о том, что в эту яму есть спуск. Они по-другому выкопаны, круглой формы, вокруг них видна земля - если бы туда постоянно кого-то подводили, чтобы в яму эту спустить или передать содержащимся еду и воду, края были бы другими", - объяснил аналитик.

Потери России в войне против Украины - последние новости

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 295 510 своих военных. При этом в стране продлжается скрытая мобилизация.

При этом сообщается, что на данный момент самые большие потери оккупанты несут в районе Авдеевки. Масштабы потерь превзошли наступательные неудачи РФ во время битвы за Северский Донец в мае 2022 года и в районе Угледара в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: